В «Атамани» провели фестиваль рыбы

В культурно-этнографическом комплексе в Темрюкском районе 28 октября состоялся краевой фестиваль «Добра рыбка, гарна юшка».

Весь день на подворьях «Атамани» проходят выступления самодеятельных творческих коллективов и исполнителей, показ народных обрядов и театрализованных фрагментов традиционного быта, экскурсии, народные игры, конкурсы. Работает выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и «Город мастеров», где проводят мастер-классы по различным видам народных ремесел.

У хаты «Станичное правление» в 12:00 прошло торжественное открытие.

Рыба для фестиваля была выловлена заранее, но уху готовили на подворьях — по старинным рецептам. До самого вечера на площади «Станичный майдан» будут проходить презентации традиционных рыбных блюд кубанской кухни, а также выступления творческих коллективов, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

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