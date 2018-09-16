В Атамани состоялся фестиваль сала

Мероприятие прошло в казачьей станице 15 сентября. Гостей фестиваля угощали салом и борщом.

Гастрономический праздник сала провели во второй раз в этом сезоне, так как он понравился посетителям. Фестиваль стартовал на главной площади станицы — майдане, где для зрителей выступили творческие коллективы из Калининского и Новопокровского районов, а также фольклорный коллектив «Атаманочка».

Во время концерта харчевни этно-станицы приглашали гостей попробовать различные кубанские блюда и угощали зрителей салом и разносолами прямо у сцены.

В завершении концерта гостям продемонстрировали искусство владения казачьей шашкой. После чего зрители отправились в станичные харчевни, где для них были организованы не только дегустации, но и кулинарные уроки по лепке вареников, засолке сала, приготовлению пирожков и даже фаршировке карпа.

Гости станицы могли посетить мастер-классы по плетению обереговых кукол, копчению сала и рыбы, ручной ковке и плетению веников из сорго.

В кинотеатре «Поглазейня» прошел мастер-класс по резьбе по дереву и обработке древесины для художественных изделий, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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