В «Атамани» состоялся фестиваль вареников «Навары, мылая»

Мероприятие, прошедшее 1 июля, собрало около 10 тыс. участников и зрителей.

В торжественном открытии приняла участие министр культуры региона Виктория Лапина.

Руководитель ведомства поздравила всех с праздником казачьей культуры, вобравшего в себя народное творчество всех направлений: песни, танцы, обряды, изготовление костюма, предметов быта и кухню.

Творческие делегации из муниципальных образований подготовили презентацию вареников в разных жанрах народного творчества. В концертной программе на сцене у хаты «Станичное правление» с участием ростовых кукол звучала кубанская балачка, а также частушки, пословицы, поговорки, песни и стихи о варениках.

На подворьях выставочного комплекса для гостей этностаницы выступили самодеятельные творческие коллективы и исполнители, прошли экскурсии, игры и развлечения, презентации традиционных рецептов, показательные мастер-классы по лепке и приготовлению вареников.

На площади «Станичный майдан» организовали конкурсы и дегустации различных видов вареников. Здесь же развернулась выставка изделий декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел.

На «Гостевом шляхе» туристы из Краснодарского края и разных городов России стали зрителями джигитовки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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