В аварии на Ростовском шоссе в Краснодаре погибла 79-летняя женщина

Стали известны подробности смертельного ДТП в Краснодаре 30 ноября.

Авария произошла в 12:05 напротив дома № 24/1 по Ростовскому шоссе. По предварительным данным, 24-летний житель Динского района ехал за рулем Mitsubishi Lancer со стороны улицы Автомобильной в строну Солнечной. При перестроении из ряда в ряд он не справился с управлением на мокрой дороге, машину занесло, она выехала на встречную полосу. Там произошло столкновение с Hyundai Getz, за рулем которого находился 58-летний мужчина. На переднем пассажирском сидении находилась 79-летняя пассажирка.

«От удара пенсионерка скончалась на месте аварии. Водителя Mitsubishi от удара выбросило из машины через заднее стекло на едущий за Hyundai автомобиль Chevrolet Lanos, за рулем которого был 31-летний мужчина. В результате ДТП пострадали водители Mitsubishi и Hyundai. Их госпитализировали. Виновник аварии находится в тяжелом состоянии, второй водитель — в сознании», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в соцсетях сообщалось, что в Краснодаре 30 ноября на Ростовском шоссе столкнулись две машины.

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