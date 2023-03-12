В Австрии 84 процента населения выступили против членства страны в НАТО

Большинство граждан Австрии выступили против членства страны в НАТО, пишет издание «Экспресс». Опрос проводился 6-9 марта 2023 года.

По его данным, нейтралитет поддержали 84% австрийцев, при этом лишь 7% видели страну в составе Североатлантического альянса.

Остальные респонденты были нейтральны, некоторые отказались отвечать.

Издание добавило, что Австрия вступила в НАТО после начала военных действий на Украине.Процент сторонников несоблюдения увеличился. Среди них, по результатам опросов в мае 2022 года, за вступление в НАТО высказались 19 процентов граждан, против – 71 процент.