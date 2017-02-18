В автобусах Сочи начали работать кондукторы

В Сочи с 17 февраля на автобусном маршруте № 22 Бытха — кинотеатр Аэлита — улица Альпийская начали работать кондукторы.

Это экспериментальный проект. Такие меры приняли, чтобы исключить возможность безбилетного проезда пассажиров и облегчить труд водителя. Ожидается, что это позволит скорректировать расписание движения автобусов, потому что водитель не будет тратить время на процесс оплаты и выдачу билета.

Планируется, что в автобусах, где работают кондукторы, пройдут рейды контролеров. Они будут проверять наличие билетов у пассажиров. При их отсутствии предусмотрен штраф в 1 тыс. рублей.

МУП «Сочиавтотранс» просит граждан поддержать инициативу — своевременно оплачивать проезд кондуктору и обязательно брать билеты. Если эксперимент пройдет успешно, кондукторы начнут работать во всех автобусах, в том числе на пригородных маршрутах, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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