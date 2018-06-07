В автобусах трех пригородных маршрутов Сочи ввели бесконтактную оплату

Проезд в автобусах №125, 125с и 135 теперь можно будет оплатить банковской картой и при помощи гаджетов.

Такая система оплаты проезда заработала в конце прошлого года в муниципальных автобусах, курсирующих по городским маршрутам.

«Все наши усилия направлены на улучшение качества обслуживания в общественном транспорте Сочи для жителей и гостей курорта. В связи с тем, что в ближайшие дни наш город примет чемпионат мира по футболу, мы решили внедрить новую систему оплаты и на маршрутах спортивных соревнований», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Юрий Усачев.

Он напомнил, что пассажир, имеющий при себе паспорт болельщика и билет на матч, в день игры сможет бесплатно добраться до Олимпийского парка на общественном транспорте, автобусах-шаттлах и электропоездах, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

В Сочи во время ЧМ-2018 болельщиков будут возить три шаттла.

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