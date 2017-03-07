В автобусе из Крыма 20 нелегалов спрятались под вещами

На Керченской переправе в автобусе нашли 20 человек, которые нелегально пытались проехать в Краснодарский край.

Инцидент произошел 6 марта в порту Крым. Стрелки караула грузопассажирского терминала в 16:20 при досмотре двухэтажного автобуса «Неоплан» столкнулись с тем, что водитель не пускал их на второй этаж для проведения досмотра.

Стрелок Инна Михайлова все-таки поднялась на верхний этаж и нашла там лежащих на полу 20 человек, прикрытых вещами и одеялами, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» ведущий специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк.

Прибывшие сотрудники полиции и подразделения народного ополчения взяли под охрану задержанный автобус и находившихся в нем людей. Было установлено, что они без документов из Крыма пытались нелегально переправиться в Краснодарский край.

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