В автопроме появится реальная конкуренция – Мирзиёев

В комплексе «Конгресс-холл» в «Ташкент-сити» продолжается одиннадцатый съезд Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана.

Шавкат, кандидат в Президенты Республика Узбекистан Мирзиёев представляет предвыборную программу.

Отмечалось, что запущены проекты четырех престижных зарубежных компаний, появилась реальная конкуренция в области автомобилестроения, а годовой объем производства достиг 1 млн единиц (сейчас 350 тыс.).

В год производится 300 000 электромобилей. В целом добавленная стоимость в отрасли составит от 20 до 45 миллиардов долларов. В целях поддержки производства продукции с высокой добавленной стоимостью, экспортной продукции будет создан Фонд развития промышленности, в который будет выделен 1 миллиард долларов.