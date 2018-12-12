В автошколах России решили открыть курсы первой медицинской помощи

После прохождения таких курсов начинающие водители смогут сориентироваться и помочь в случае ДТП.

По мнению начальника ГИБДД Михаила Черникова, занятия могли бы проводить профессиональные медики.

«Сегодня, к сожалению, первая медицинская помощь оказывается не столь своевременно, как хотелось бы. Нам поступило предложение непосредственно в автошколах ввести специальный курс, который с кандидатами в водители будут проводить медики», — сказал Черников.

МВД России планирует в начале 2019 года внести в правительство проект постановления, предусматривающий изменения в сдаче экзаменов на водительские права, в том числе объединение таких испытаний, как «площадка» и «город». Проект в настоящее время находится в заключительной стадии доработки, сообщает ТАСС.

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