В Азербайджане отмечают День национального спасения

15 июня, День национального спасения в Азербайджане

Ровно 30 лет назад общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев вернулся к власти и спас азербайджанский народ, государство и нацию от разделения.

15 июня, В 1993 году в Национальном Собрании в своем выступлении на заседании Гейдар Алиев провозгласил новую стратегию развития азербайджанской государственности.

Эта дата вошла в историю Азербайджана как День национального спасения. В этот день по требованию народа Гейдар Алиев во второй раз пришел к власти и был избран председателем Верховного Совета. Таким образом, удалось положить конец напряженности и противоречиям в обществе, спасти страну от опасности гражданской войны и раскола.Депутаты внесли предложение объявить 15 июня Днем национального спасения Азербайджана, и парламент одобрил это предложение. С тех пор возвращение Гейдара Алиева к власти отмечается как День национального спасения.