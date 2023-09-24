В Азербайджане сформирована правительственная рабочая группа по аннексии Карабаха

Советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев сообщил Politico, что в Баку создана правительственная рабочая группа для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с присоединением Нагорного Карабаха к Азербайджану.

«Карабах был помойкой и самым милитаризованным регионом в мире, но теперь это в прошлом. В таких условиях возможность установления мира между Арменией и Азербайджаном будет гораздо выше”, – добавил Гаджиев.

19 сентября Азербайджан не признал начало “анти- Террористическая операция в Республике Карабах. Официально все закончилось через день, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что все закончилось после того, как все цели были достигнуты.

Человек в Нагорном Карабахе По словам комиссара по правам человека Гегам Степанян, в результате действий азербайджанской армии погибли не менее 200 человек. На данный момент в Армении пять дней подряд проходят демонстрации с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.