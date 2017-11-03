В Азово-Черноморском бассейне до 5,3 тыс. тонн сократился вылов тюльки

Всего в Азовском и Черном морях с начала года рыбаки выловили 63,7 тыс. т водных биоресурсов.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, этот показатель ниже уровня прошлого года на 13,2 тыс. т. Это связано с уменьшением добычи шпрота.

На промысле хамсы добыли на 2 тыс. т больше — 29,4 тыс. т. Тюльки освоено на 2 тыс. т меньше — 5,3 тыс. т.

Общий вылов всех российских пользователей составил 4,08 млн т. Уровень освоения водных биоресурсов российскими рыбаками в зонах иностранных государств увеличился на 49,8 тыс. т. показатель составил 391,8 тыс. т, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

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