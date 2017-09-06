В Азово-Черноморском бассейне до 5,3 тыс. тонн уменьшился вылов тюльки

Российские рыбаки в Черном и Азовском морях с начала года добыли 56,8 тыс. т водных биоресурсов.

Показатель меньше уровня прошлого года на 13,5 тыс. т. Это связано с уменьшением добычи шпрота и других объектов промысла. Хамсы выловили на 2,4 тыс. т больше — 27,5 тыс. т. Тюльки освоено на 2 тыс. т меньше — 5,3 тыс. т.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, общий вылов российских рыбаков на 4 сентября составил 3,4 млн т.

Вылов российскими судами в зонах иностранных государств достиг 303,3 тыс. т. Это на 22,3 тыс. т больше прошлого года. Показатель увеличился за счет вылова в зоне Марокко. В конвенционных районах и открытой части мирового океана добыто 216,7 тыс. т, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

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