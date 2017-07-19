В Азово-Черноморском бассейне на 2,4 тыс. тонн увеличился вылов хамсы

Всего с начала года российские рыбаки в Азовском и Черном морях выловили 49,1 тыс. т водных биоресурсов.

По сравнению с прошлым годом это меньше на 9,1 тыс. т. Предполагается, что показатель упал в связи с уменьшением добычи шпрота. На промысле хамсы вылов составил 27,4 тыс. т. В прошлом году такой рыбы выловили 25 тыс. т. Тюльки добыли 5,3 тыс. т, что меньше уровня 2016 года на 2 тыс. т.

Общий вылов российских рыбаков составил 2,7 млн т. Освоение квот вылова водных биоресурсов в зонах иностранных государств составляет 231,3 тыс. т. Это на 12,8 тыс. т больше, чем в 2016 году. Вылов увеличился за счет освоения биоресурсов в зоне Марокко. Уровень добычи в конвенционных районах и открытой части Мирового океана составляет 142,2 тыс. т, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

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