В Азово-Черноморском бассейне вылов хамсы увеличился до 27,4 тыс. тонн

Всего в Азовском и Черном морях с начала года рыбаки выловили 60 тыс. т водных биоресурсов.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, это меньше уровня прошлого года на 12,8 тыс. т. Показатель уменьшился в связи со снижением добычи шпрота.

В Черном и Азовском морях хамсы добыли 27,4 тыс. т, что на 2,4 тыс. т больше, чем в прошлом году. Тюльки освоено на 2 тыс. т меньше — 5,3 тыс. т.

Российские рыбаки с начала года выловили 3,7 млн т биоресурсов. Показатель на 34,3 тыс. т, или 0,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

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