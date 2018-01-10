В Азово-Черноморском бассейне за год на 14% снизился вылов рыбы

В Росрыболовстве в январе сообщили о том, что объем добычи рыбы в Азово-Черноморском бассейне снизился на 13,4 тыс. т — до 90,1 тыс. т.

В ведомстве связывают это с уменьшением вылова шпрота и пресноводных объектов промысла. При этом освоение хамсы выросло на 1,3 тыс. т — до 50,2 тыс. т. На 2 тыс. т снизился промысел тюльки — до 5,5 тыс. т. Всего в 2017 году российские рыбопромышленники добыли почти 4,8 млн т, что на 2% больше, чем в 2016 году.

«Это, на наш взгляд, был лучший период за последние 25 лет — второй год бьем рекорды. Хотелось, чтобы движение вперед продолжилось, и рыбаки с хорошим настроением и темпом начали новый рабочий год», — отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 31декабря 2017 года, общий вылов российскими рыбопромышленниками составил 4,774 млн т, с учетом добычи в пресноводных водных объектах — 113,4 тыс. т. Это больше уровня 2016 года на 2% или на 92,3 тыс. т.

При этом уточненный показатель общего вылова будет еще выше, так как данные по освоению пресноводных представлены не за полный год — по итогам ожидается прибавка еще в 30-40 тыс. т — до 150 тыс. т. Наилучшая динамика вылова наблюдается в Северном, Западном и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах, сообщает РБК.

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