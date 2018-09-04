В Азовского моря туристы нашли медуз с куполом до 50 см в диаметре

Их увидели сразу на нескольких курортах — в Ейске, Приморско-Ахтарске и поселках Темрюкского района.

На кубанском берегу Азова медуз сотни, а на крымском — тысячи. В некоторых районах мелководье от большого скопления медуз окрасилось в фиолетовый цвет. Но сильнее всего отдыхающих напугало не количество морских жителей, а их синие щупальца. Ученые сообщили, что этот вид называется «корнерот», у него в восьми отростках содержится яд, количества которого хватит, чтобы убить рыбу средних размеров. Для людей эти медузы тоже опасны.

«Яда, содержащегося в стрекательных клетках одной такой медузы, недостаточно, чтобы обездвижить или убить человека, но нанести определенный ущерб в виде ожогов корнерот, конечно, может», — объяснил заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук.

Корнерот — один из двух видов медуз, которые водятся в бассейнах Азовского и Черного морей. Скопление животных у береговой линии ученые объясняют штормами. Когда на море поднимаются волны, медузы стараются уйти на глубину, так как противостоять сильному течению не могут, но когда в акватории наступает штиль, они выходят на поверхность. Это сейчас и наблюдают туристы на всех Азовских курортах.

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