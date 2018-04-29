В Азовском и Черном морях с начал года погибли более 70 дельфинов

Такие данные привела научно-экологическая организация «Безмятежное море».

По словам ученых, эта статистика не полная, так как фиксируются лишь те туши дельфинов, о которых местные жители известили пограничников и экологов. Эксперты предполагают, что животные гибнут из-за деятельности браконьеров.

В Пограничном управлении ФСБ РФ по Крыму также отметили, что в большинстве случаев дельфины-азовки, белобочки и афалины погибли от рыболовецких сетей и колюще-режущих предметов. Это видно по фотографиям изувеченных животных, которые доказывают факты браконьерского промысла в запрещенных районах лова, либо в районах миграционных путей дельфинов.

Пограничное управление УФСБ намерено предпринимать действия для пресечения браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков соседнего государства в зоне ответственности береговой охраны. Особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющегося внутренними водами России и Украины, пишет «Российская газета».

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