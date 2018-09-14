В Азовском море матрос упал за борт корабля и пропал

Это произошло 9 сентября, когда рыболовецкое судно было на промысле в водах Азовского моря в районе Бердянска.

В правоохранительных органы обратился мужчина и рассказал, что его 35-летний сын, работавший матросом на судне, перестал выходить на связь.

Установили, что судно (порт приписки — Керчь) находилось на промысле по вылову рыбы в водах Азовского моря, в районе Бердянска. Поздним вечером 9 сентября матрос вышел на палубу, облокотился на борт судна и упал в море. Все это происходило на глазах у другого члена экипажа, тот стал бросать ему спасательные круги. Капитан корабля передал в эфир сигнал «Человек за бортом» и спустил на воду лодку с членами команды, но поиск в темноте не принес результатов. К спасательной операции подключились другие суда, находившиеся в данном районе моря. Поисково-спасательная операция прекращена с наступлением темноты 11 сентября.

По факту произошедшего в крымском линейного управления МВД РФ на транспорте проводят проверку. Материалы проверки будут переданы в следственные органы, сообщает телеканал «360».

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