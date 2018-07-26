В Азовском море рыбаки незаконно выловили креветки и рыбу на 86 тыс. рублей

В поселке Ильич сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали рыбаков-любителей, причинивших крупный ущерб биоресурсам.

Мужчины незаконно добыли травяную креветку и рыбу частиковых пород в период их нереста, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Днем местные жители вброд установили в акватории моря вентери — орудия промысла, запрещенные к использованию. Следующим утром рыбаки вернулись, чтобы забрать улов, но их задержал пограничный наряд ближайшего подразделения. По оценкам специалистов ущерб, который нанесли рыбаки фауне Азовского моря, превысил 86 тыс. рублей.

В отношении жителей Темрюкского района возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются.

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