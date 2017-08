В Барселоне после теракта автомобиль сбил трех полицейских

По данным СМИ, люди вышли из машины и открыли стрельбу по правоохранителям.

Автомобиль совершил наезд на трех сотрудников полиции после того, как те хотели остановить машину для досмотра неподалеку от улицы Рамбла. Об этом сообщил телеканал TVE со ссылкой на источники.

Пассажиры белого Ford Focus выбежали из салона, выстрелили в сторону полицейских и скрылись с места происшествия. Пока не известно, связан ли этот эпизод с произошедшим на площади терактом.

Полиция Барселоны начала эвакуировать людей, которые оказались заблокированы в ресторанах и магазинах неподалеку от места теракта. Власти города также подтвердили информацию о 13 погибших, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Барселоне фургон въехал в толпу в районе улицы Рамбла. Правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как теракт.

Погибли по меньшей мере 13 человек. Полиция задержала одного из подозреваемых в организации теракта.

Footage from scene where Ford Focus mowed down three Barcelona police officers on Diagonal street pic.twitter.com/1KXuCfBIgs

— Josh Caplan (@joshdcaplan) 17 августа 2017 г.

