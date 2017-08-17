В Барселоне задержали одного из подозреваемых в теракте

По данным местных СМИ, это предполагаемый арендатор фургона Дрисса Укабира.

Полиция сейчас изучает его социальные сети и выясняет, с какими людьми он может быть связан. Официально эта информация не подтверждена.

Отмечается, что под стражу также взят еще один человек, связанный с наездом фургона на толпу, передает ТАСС.

Ранее появилась информация, что полиция предположительно нашла второй фургон, который могли использовать преступники, совершившие наезд на пешеходов в Барселоне. Его обнаружили в районе Вик. По последним данным, пострадали 36 человек, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Барселоне фургон въехал в толпу в районе улицы Рамбла. Правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как теракт. Погибли по меньшей мере 13 человек.

BREAKING: Moment police arrest suspect in the #Barcelona terror attack pic.twitter.com/aW8GFDVQAG

— Politics Condensed (@PCondensed) 17 августа 2017 г.

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