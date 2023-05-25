В Беларуси подписали документы о российском ядерном оружии

Россия реализует планы по размещению своего ядерного оружия (ЯО) в Беларуси. В четверг, 25 мая, министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске «документы, определяющие порядок хранения российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь». », — сообщает Минобороны Беларуси.

Шойгу, по его словам, реализуемые Россией и Беларусью меры «соответствуют всем существующим международно-правовым обязательствам». Он отметил, что Россия, разместив нестратегическое ядерное оружие на территории Беларуси, не будет передавать его Минску, контроль над ядерным оружием и решение об его применении останется за Москвой.

Кроме того, , министры «Обсудили военно-политическую обстановку и военно-техническое сотрудничество» между з ведомствами. Сергей Шойгу обвинил Запад в ведении «необъявленной» войны против России и Беларуси.

25 марта президент России Владимир Путин объявил, что Россия по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Беларуси. и отметил, что США уже давно идут по тому же пути на территории союзных стран. Строительство пункта хранения TYAQ в Беларуси планируется завершить к 1 июля.

Москва уже передала Минску ракетный комплекс «Искандер», способный нести ядерное оружие, и помогла переоснастить белорусские самолеты для применения специальных боеприпасов. Белорусские военнослужащие прошли соответствующую подготовку в России.