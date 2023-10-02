В Беларуси полностью упразднили 11 политических партий

В Беларуси только 4 политические партии из 15 смогли пройти перерегистрацию.

Все остальные партии были распущены, сообщает РИА Новости.

Как выяснилось, в республике официально остались и продолжат работу Белая Русь, Коммунистическая партия Беларуси, Либерально-демократическая партия Беларуси, а также Республиканская партия Труда и Справедливости.

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Ранее 15 октября сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Бишкеке, столице Киргизии.