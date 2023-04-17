В Беларуси помилованы 9 фигурантов дела «Тут.бай»

9 обвиняемых в соучастии в уклонении от уплаты налогов по делу Tut.by оправданы.

“Tut Bay Media” 16 апреля белорусское издание Zerkalo.io сообщило, что девять обвиняемых по «уголовному делу Тут.бай» оправдали ООО по делу об уклонении от уплаты налогов.

«Вчера закончилось это дело — нас помиловали (апелляционная жалоба была подана в конце декабря). Еще раз спасибо всем, кто поддерживал и переживал за нас», — написал на своей странице в Facebook генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. Он был арестован в мае 2021 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Имена других помилованных неизвестны.

В то же время в мае силовики провели обыски в головном офисе Tut.by в Минске и региональных офисах в Бресте, Гомеле, Витебске, Могилеве и Гродно, а а также резиденции некоторых сотрудников. Всего было задержано 15 человек. Издание активно освещало массовые протесты в Беларуси в 2020 году и стало самым посещаемым СМИ в стране. В мае 2021 года Tut.by был заблокирован, а его счета заморожены. Zerkalo.io напоминает, что некоторым задержанным в течение года была изменена мера пресечения.