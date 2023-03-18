В Беларуси создана новая провластная партия «Белая Русь».

В Беларуси на базе общественного объединения создана новая провластная партия “Белая Русь”. Соответствующее решение было принято на учредительном съезде “Белой Руси”, состоявшемся в Минске в субботу, 18 марта.

В тот же день были утверждены программа и устав партии. Председателем новой политической партии был избран Олег Романов, глава общественной организации «Белая Русь».

Общественное объединение «Белая Русь» создано в ноябре 2007 года, в декабре того же года. было зарегистрировано Министерством юстиции республики. Как сообщается на сайте ассоциации, она объединила «200 тысяч неравнодушных патриотов» — более 8,5 тысяч первичных организаций. Подчеркнуто, что «Белая Русь» нацелена на поддержку политического направления главы Беларуси Александра Лукашенко.

В этом году внесены изменения в законы о деятельности политических партий и общественных объединений в Беларуси. . К ним относится возможность ликвидации партии, в том числе за пропаганду войны, террористической или экстремистской деятельности, осуществление деятельности, наносящей ущерб государственным и (или) общественным интересам, а также за получение денежных средств и иного имущества из иностранных источников.