В Беларуси вступили в силу новые правила въезда для граждан 80 стран

В Беларуси 12 февраля начали действовать новые правила безвизового въезда для граждан из 80 стран.

Приехать в страну без виз иностранцы смогут в течение пяти дней через национальный аэропорт Минска. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства.

Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам = Br46), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Беларуси, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России создадут погранзону на границе с Беларусью.

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