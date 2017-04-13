style=»width: 100%;»> В Белоглинском районе модернизируют сельхозпредприятие

На модернизацию сельскохозяйственного производства в Белоглинском районе направят 300 миллионов рублей. Эти средства поступят в качестве инвестиций. На эту сумму собираются купить новую технику, транспорт и удобрения, реконструировать имеющиеся здания.

После проведения всех этих работ эффективность предприятия увеличится, предположительно, на 15 процентов. Кроме того, в районе создадут 14 дополнительных рабочих мест.

По планам, реализация всего проекта завершится уже в текущем году, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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