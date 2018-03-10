В Белоглинском районе при столкновении КамАЗа и легковушки погиб парень

ДТП произошло 9 марта на трассе Тихорецк — Белая Глина.

Информация об аварии поступила полицейским в 20:30. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Skoda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. За рулем грузовика находился 29-летний житель Дагестана, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончался 23-летний пассажир легковушки. В больницу доставлены оба водителя. По факту проводят проверку.

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