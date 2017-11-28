В Белоглинском районе завершили реконструкцию молочно-товарной фермы

Проект реализовали в рамках двустороннего соглашения в инвестиционной сфере, подписанного на XV Международном инвестиционном форуме в Сочи.

Общий объем инвестиций составил 320 млн рублей. Как рассказали в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, финансирование осуществлялось за счет собственных и заемных средств.

Проект «Реконструкция молочно-товарной фермы» на базе хозяйства ОАО «Красная Звезда» был завершен в ноябре 2017 года. Инвестор модернизировал животноводческие корпуса, в которых, при выходе на максимальную мощность фермы, планируется содержать до 1,2 тыс. голов дойного стада.

Также обновили складские помещения и холодильник, построили доильный зал, санитарный пропускной пункт, площадки для заготовки, хранения сенажа и силоса. Поголовье расширено на 406 нетелей крупного рогатого скота голштинской породы.

Реконструкция фермы позволила увеличить количество рабочих мест – теперь здесь работает 56 новых сотрудников, проживающих на хуторе Меклета Новопавловского сельского поселения.

Реализовывать свою продукцию предприятие планирует на местном молокоперерабатывающем заводе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, в Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года одна из ключевых ролей отводится агропромышленному комплексу. Заместитель губернатора отметил, что в первую очередь перед животноводами стоит задача нарастить объемы производства молока. Сегодня этот продукт является дефицитным не только в крае, но и в целом по России.

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