В Белоглинском районе овчарка Лана помогла раскрыть кражу в закусочной

В Белоглинском районе в феврале полицейские по горячим следам задержали мужчину, которого заподозрили в краже денег из предприятия общепита.

В полицию с заявлением о краже обратился местный предприниматель. Он рассказал, что кто-то разбил окно, проник в помещение его закусочной и похитил из кассы более 3 тыс. рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа и кинолог с овчаркой Ланой. Собака привела полицейских к дому, где злоумышленник выпивал алкоголь вместе с приятелем. Подозреваемого задержали, им оказался 37-летний житель села Белая Глина. Мужчина признался в краже и рассказал, что потратил похищенные деньги на продукты и спиртное.

Возбудили уголовное дело о краже, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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