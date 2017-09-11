В Белом доме почтили память погибших при терактах 11 сентября 2001 года

В церемонии поминовения приняли участие президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, а также сотрудники американской администрации.

Мероприятие прошло на южной лужайке Белого дома. Церемония началась в 8:46 по местному времени. В это же время 11 сентября 2001 года первый самолет врезался в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

В память о жертвах теракта объявили минуту молчания. Над Белым домом был приспущен государственный флаг.

В США 11 сентября 2001 года смертники совершили четыре координированных теракта. В результате погибли около 3 тыс. человек, сообщает «Интерфакс».

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