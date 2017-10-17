В Белореченске бойцы Росгвардии нашли старушку с амнезией

Правоохранители разыскали без вести пропавшую 80-летнюю местную жительницу.

Во время несения службы сотрудники вневедомственной охраны получили ориентировку пропавшей пожилой женщине, страдающей частичной потерей памяти.

Патрулируя улицу Карла Либкнехта в Белореченске, старшие сержанты полиции Александр Лицуков и Виталий Кимасов обратили внимание на пенсионерку, схожую по приметам, указанным в ориентировке. Беседуя с правоохранителями, женщина сообщила свое имя, однако другие данные и адрес места жительства вспомнить не смогла, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Женщину передали сотрудникам группы немедленного реагирования

Дочь пропавшей выразила благодарность правоохранителям за помощь в поисках матери.

Вернуться на ленту

Источник