В Белореченске для увеличения мощности реконструируют энергоподстанцию

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил властям Белореченского района и краевому министерству ТЭК и ЖКХ совместно с ресурсоснабжающими организациями подготовить проект реконструкции энергоподстанции.

Во время встречи главы региона с активом района обсудили развитие инженерной инфраструктуры.

Вениамин Кондратьев отметил, что Белореченский район один из стабильных на Кубани. По словам главы края, Белореченск входит в пятерку самых популярных городов Кубани для переезда из других регионов страны.

«Это говорит о многом, в том числе об уровне развития территории, о комфорте граждан. Сильная экономика, развитая промышленность, инвестиционная деятельность — отличительные черты района», — акцентировал Кондратьев.

По объему производства тепличных овощей Белореченск находится в тройке лидеров. Муниципалитет в два раза увеличил объем налоговых поступлений в краевой бюджет. Здесь реализуют крупные инвестпроекты на сумму 28 млрд рублей.

Но есть ряд проблем в сфере ЖКХ. Жители жалуются на частые отключения света летом в Белореченске и поселке Заречном. По словам главы муниципалитета Александра Шаповалова, аварийные отключения света летом происходят из-за отсутствия мощностей — необходима реконструкция городской подстанции.

По словам первого вице-губернатора Андрея Алексеенко, этот вопрос находится в проработке. Необходимо увеличить мощность подстанции с 25 до 40 мВт. Для этого нужна масштабная реконструкция, она займет около трех лет.

«В течение двух недель подготовьте проект. Увеличение мощности облегчит жизнь людей и позволит снять инфраструктурные ограничения города», — сказал Вениамин Кондратьев.

Уровень газификации района составляет 72%, это на 8% ниже среднекраевых показателей. Чтобы «подтянуть» муниципалитет в этом вопросе, построят газопроводы в Родниковском и Черниговском сельском поселениях. Общий объем финансирования составит 14,4 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.