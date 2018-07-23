В Белореченске ливень затопил улицы

Сильные осадки прошли в городе 23 июля около 15:00.

Видео выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, что центральные улицы Белореченска покрыты водой, которая доходит до капота легковых автомобилей.

По состоянию на 18:00, вода с проезжей части улиц почти сошла. У ливневых колодцев дежурят специалисты городского хозяйства, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» заместитель главы Белореченска Артур Акопян.

Ветки, упавшие из-за дождя, с улиц уже убрали. Состояние дорог пришло в норму.

Работники мэрии обходят частные дома и проверяют количество подтопленных дворов.

Ситуация, сложившаяся в результате выпадения осадков, находится под контролем городских властей.

«Частичное подтопление участка автодороги произошло на пересечении улиц Ленина и Красной. Там подтопило две придомовых территории. Также из-за дождя упало четыре дерева. Интенсивность осадков снижается. На мониторинг сложившейся ситуации направили оперативную группу пожарно-спасательного гарнизона», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Публикация от Aвтопаблик Краснодарского края (@avto_region23) 23 Июл 2018 в 7:15 PDT

Все новости по теме:

Непогода на Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник