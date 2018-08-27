В Белореченске мужчина до смерти избил бывшего сокамерника

Местного жителя задержали, возбудили дело

Двое 53-летних мужчин познакомились в местах лишения свободы. По версии следствия, спустя время после освобождения они встретились в Белореческе в одном из кафе и выпивали. Затем мужчины вызвали такси. В машине между ними произошла ссора. Приятели вышли возле дома одного из них и зашли в подъезд. В ходе ссоры один из мужчин нанес оппоненту множественные удары руками и ногами по голове и телу и ушел. Жильцы дома обнаружили потерпевшего без признаков жизни, вызвали полицию и скорую. Установили, что причиной смерти стала тупая травма головы и живота, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Рассматривается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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