В Белореченске откроют Центр духовного просвещения молодежи

В Белореченске в 2017 году продолжают строительство Центра духовного просвещения молодежи.

Двухэтажное здание центра было заложено в 2015 году. Сейчас в центре проводят работы по покраске. В здании есть отдельные классы, холл и актовый зал, в котором разместят более 100 мягких кресел.

Настоятель Свято-Успенского храма протоиерей Николай Зеленко рассказал, что строительство выполнено на 60%. Это без учета работ по благоустройству прилегающей территории.

Уже начался второй этап строительства. В центре необходимо сделать внутреннюю отделку, подключить коммуникации и освещение, пишут «Огни Кавказа».

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