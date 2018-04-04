В Белореченске полностью восстановили водоснабжение домов

Больше 20 тыс. жителей города 4 апреля 11 часов оставались без воды.

Краны в квартирах пересохли в 5:00. Водоснабжение прекратили из-за крупной аварии на главной канализационно-насосной станции. Там из строя вышла семитонная задвижка, которая проржавела и забилась. Из-за ЧП пришлось на время закрыть десять детских садов, непредвиденный выходной случился и у школьников, которые учатся во вторую смену. Больше всего неудобств авария причинила жильцам многоэтажек.

Устранить последствия аварии удалось только к 21:00. Вернуть жителям Белореченска питьевую воду старались десятки ремонтников и 17 единиц техники. Как сообщили в городской администрации, резервуары уже заполнены водой, она появилась во всех домах.

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