В Белореченске после ДТП ликвидировали утечку газа возле школы

Дорожная авария произошла 14 ноября в 12:18 в районе школы №3 на улице Победы.

По информации управления по делам ГО и ЧС, водитель Land Cruiser повредил газовый конденсатор и скрылся с места ДТП. Началась утечка газа. В целях безопасности из здания школы эвакуировали всех учеников.

Для ликвидации последствий аварии на место выехали сотрудники Белореченскрайгаза, пожарные ПЧ-27 и спасатели ПАСО.

В 13:30 утечку газа локализовали, после чего специалисты приступили к ликвидации повреждения. Восстановительные работы на газопроводе завершили в 14:20, пишет газета «Огни Кавказа».

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