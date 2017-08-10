В Белореченске проведут реконструкцию котельных к отопительному сезону

Специалисты устанавливают новые котлы повышенной мощности и заново проводят коммуникации.

Все работы планируют завершить к отопительному сезону. Сейчас готово уже 75%.

«Котельные морально устаревшие, ввода в эксплуатацию 80-х годов. На сегодняшний день возникла необходимость модернизации и замены устаревшего оборудования», — сказал заместитель директора Белореченских тепловых сетей Николай Самойлов.

На реконструкцию выделили около 30 млн рублей. Кроме того, рабочие заменят износившиеся подземные коммуникации. Обновят почти 2 тыс. м труб.

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