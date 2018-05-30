В Белореченске росгвардейцы помогли найти пропавших сестер

Местная жительница заявила об исчезновении 11-летней дочери и ее годовалой сестры.

Женщина сообщила, что рано утром ненадолго вышла из дома, а вернувшись не обнаружила своих дочерей.

На поиск несовершеннолетних направили все наружные службы города. Вскоре экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старших сержантов полиции Александра Лицукова и Виталия Кимасова на улице 40 лет ВЛКСМ обнаружили двух девочек.

Выяснилось, что старшая сестра решила прогуляться с младшей, но заблудилась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Детей передали сотрудникам полиции и затем матери.

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