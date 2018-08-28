В Белореченске стартовал Кубок России по велоспорту

Чемпионат среди мужчин начался 27 августа и продлится два дня.

В нем примут участие около 80 спортсменов из 13 регионов страны.

Краснодарский край на соревнованиях представляют четверо: Сергей Плакушкин, Василий Сучков и Иван Золотарев, а также чемпион России прошлого года в командной гонке Роман Кустадинчев.

Сначала пройдут индивидуальные гонки, затем — групповые. Маршрут гонок проходит по шоссейным дорогам Белореченского района.

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