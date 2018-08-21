В Белореченске в «Параде киногероев» примут участие более 800 персонажей

Акция пройдет 25 августа в честь празднования 156-летия со дня основания станицы Белореченской и в рамках всероссийской акции «Ночь кино».

На главной улице города будут работать 60 тематических интерактивных площадок, где актеры представят эпизоды из фильмов разных лет: «12 стульев», «Свадьба в Малиновке», «Табор уходит в небо», «Неуловимые мстители», «Экипаж», «Белое солнце пустыни», «Человек с бульвара Капуцинов», «Карнавальная ночь», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Стиляги», «Любовь и голуби», «Три мушкетера»». Зрители смогут сфотографироваться с героями из любимых фильмов и мультфильмов.

Открытие парада состоится в 18:00 у администрации. По красной дорожке пройдут более 800 участников из культурно-досуговых учреждений, библиотек, школ искусств города и района.

Также на стадионе «Химик» на большом экране покажут фильм «Последний богатырь». Планируется, что на кинопоказ придут около 7 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всероссийская акция «Ночь кино» стартует 25 августа в 19:00 во всех районах и городах Краснодарского края.

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