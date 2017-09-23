В Белореченске задержали находившуюся в федеральном розыске женщину

Правоохранители с июля разыскивали 29-летнюю жительницу Мостовского района по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Сотрудники Росгвардии находились на маршруте патрулирования в одном из районов Белореченска. Около 2:00 они увидели компанию молодых людей, расположившуюся у припаркованного автомобиля, из которого громко играла музыка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Стражи правопорядка попросили парней убавить громкость. При этом сотрудники Росгвардии заметили, что одна из девушек, находившихся в компании, попыталась спрятаться за машиной. Патрульные попросили ее предъявить документы, после этого было установлено, что она находится в федеральном розыске.

Задержанную передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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