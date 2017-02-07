В Белореченске задержали подозреваемого в краже инструментов со стройки

В Белореченском районе в феврале задержали молодого человека, которого подозревают в краже дорогих инструментов со стройки частного дома.

В полицию обратился хозяин жилья. Он заявил, что стоимость похищенного имущества — около 50 тыс. рублей. Выйти на след злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения и таксист. Он сообщил полицейским, куда отвез молодого человека со стройки.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий участковый уполномоченный полиции установил его личность. Им оказался 25-летний местный житель, и задержали его по месту жительства. Там же было обнаружено похищенное имущество», — рассказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Элеонора Зайкина.

Похитителю инструментов грозит до пяти лет тюрьмы, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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