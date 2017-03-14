В Белореченском лесничестве высадят 12 тыс. дубов

На Кубани 17 марта стартует акция «Всероссийский день посадки леса»

Традиционно эта экологическая акция проходит по всей России во вторую субботу мая. Однако, так как в регионе установилась благоприятная погода, на Кубани было решено провести ее раньше.

В этот день на территории Белореченского лесничества на площади 3 га планируется высадить 12 тыс. лесных культур дуба черешчатого и дуба красного. В мероприятии примут участие заместитель главы Краснодарского края Сергей Усенко, специалисты министерства природных ресурсов региона, лесничие ГКУ КК «Комитет по лесу» и ГБУ КК «Управление «Краснодарлес»».

В ближайшее время субботники по посадке деревьев пройдут во многих городах и населенных пунктах края. Добровольцы высадят молодые деревья там, где раньше был лес, но из-за природных катаклизмов и других причин он был утрачен. Лесничества края уже определили участки для посадки деревьев. Принять участие в акции может любой желающий.

В рамках «Всероссийского дня посадки леса» сотрудники подведомственных министерству учреждений проведут экологические лекции для школьников и мероприятия по благоустройству территорий, сообщает пресс-служба краевого министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Источник