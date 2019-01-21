В Белореченском районе мужчина украл из храма ценности на 70 тыс. рублей

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска.

В полицию о краже сообщил настоятель Свято-Никольского храма села Великовечного. Он рассказал, что днем из собора похитили добровольные пожертвования и ювелирные изделия. Общий ущерб составил 70 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый 56-летний мужчина. Его задержали и доставили в отдел полиции. Подозреваемый пояснил, что похищенные ювелирные изделия он продал, а вырученные средства потратил на личные нужды.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по Белореченскому району.