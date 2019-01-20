В Белореченском районе задержали мужчину за повторное вождение в пьяном виде

В отношении 30-летнего местного жителя возбудили уголовное дело.

Сотрудники ГИБДД ночью остановили для проверки отечественный автомобиль под управлением 30-летнего местного жителя. Мужчина находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. Это подтвердило медицинское освидетельствование.

Полицейские установили, что задержанного ранее привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд лишил его прав на 1,5 года.

Возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России предложили ужесточить наказание за повторное вождение в пьяном виде.