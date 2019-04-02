В Белореченском районе запустили первый на Кубани проект по комплексному обустройству села

Это стало известно 2 апреля во время встречи главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева с активом муниципалитета.

Губернатор отметил, что в этом году на благоустройство сел по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» выделено более 260 млн рублей. В Белореченском районе по этой программе выполнят комплексное обустройство Первомайского поселка. Его население более 4 тыс. человек. Здесь построят детский сад на 80 мест. Его возведут до конца года.

Также в ближайшие два года в поселке появится новый спортивный комплекс и объекты инфраструктуры — водопроводные сети, линии электропередачи.

«Это пилотный проект на Кубани, когда мы не точечно решаем вопросы развития сельской местности, а сразу создаем комфортные условия для жизни», — сказал Вениамин Кондратьев.

Из краевого бюджета выделят деньги на строительство офиса врача общей практики в Родниковском сельском поселении, отремонтируют детскую и взрослую поликлиники.

С 1 апреля в Белореченске заработал центр амбулаторной онкопомощи, созданный в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По словам замглавы региона Анны Миньковой, на уровне муниципалитета важно разработать механизмы для привлечения врачей — сейчас укомплектованность кадрами в отрасли составляет чуть более 50%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.